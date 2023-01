Veja vídeos: Prefeitura de BH desmonta acampamento bolsonarista em frente a quartel do Exército

Redação AM POST*

A Guarda Municipal, com ajuda da Procuradoria-Geral do Município e da Subsecretaria Municipal de Fiscalização, retirou, nessa sexta-feira (6), o acampamento de bolsonaristas montado em frente à 4ª Região Militar do Exército, na Avenida Raja Gabaglia, em Belo Horizonte.

Continua depois da Publicidade

Os manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais estavam no local desde o dia 31 de outubro. Barracas e gradis foram instalados em meia pista da principal avenida que dá acesso à Região Oeste da cidade.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram os agentes retirando os objetos do local sob os gritos dos manifestantes.

Um deles, abraçado a outro, chorava e dizia aos agentes municipais que participavam do desmonte: “Não vai tirar, não. Pode matar (…) É o Brasil que está em jogo”.

Continua depois da Publicidade

BH: Guarda Municipal desmonta acampamento em frente ao Exército. https://t.co/WZW7WO9oEH pic.twitter.com/pOtM7uQBZ2 — O Antagonista (@o_antagonista) January 6, 2023 Continua depois da Publicidade

Participaram do desmonte do “QG bolsonarista” funcionários da prefeitura e agentes da guarda municipal. A Polícia Militar informou que esteve no local apenas como apoio à ação da Prefeitura de Belo Horizonte, mas “não atuou na operação”.

A ação da Prefeitura de Belo Horizonte aconteceu um dia após um fotógrafo do jornal “Hoje em Dia” ter sido agredido enquanto registrava o acampamento.

📹 Assista com som ligado! 🚨Prefeitura de BH está desmontando o acampamento de terroristas-bolsonaristas na Raja Gabaglia . De acordo com o narrador , as forças armadas de BH traíram também o Brasil . pic.twitter.com/wEfTbgm0bY — Duda Salabert (@DudaSalabert) January 6, 2023

Sobre o acampamento golpista na Raja Gabaglia em BH A desmontagem das barracas foi realizada pela guarda civil municipal que detectou gente armada e financiadores ocultos. Quem são? As polícias estaduais (Civil e PM), sob comando do Zema, não vão fazer nada? pic.twitter.com/jwYdju1ESL — Marcelo Costaᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@marcelocostabh) January 7, 2023

Cenas de agora: bolsonaristas tentam bloquear caminhões que estão indo desmontar o acampamento golpista em frente ao QG do Exercito em BH. Detalhe: uma mulher chuta um guarda e ele não faz nada. Imagine se fosse professor ou estudante.pic.twitter.com/aLGlM1IKEV — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) January 6, 2023

Militar do Exército age em defesa dos golpistas em BH após retirada dos terroristas pela Guarda Municipal. O ministro da Defesa, José Múcio, vai tomar alguma atitude? E aí @STF @DefesaGovBr @LulaOficial? A baderna continua na porta de quartéis com aval do Comando do Exército. pic.twitter.com/qzVWImkCGO — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) January 6, 2023

Patriotas expulsos de acampamento golpista em BH prometem ir à justiça. Deixe sua risada. pic.twitter.com/OAn7TFM05h — Pensando Alto (@pensandoaltorc) January 6, 2023

Thread com todos videos dos Bolsonaristas chorando no desmonte do acampamento em BH ⬇️pic.twitter.com/486nPjjv7X — nei – ENDLESS SUMMER VACATION (@neileitte) January 6, 2023