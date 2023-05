Velório de Rita Lee, em São Paulo, será aberto ao público

Redação AM POST

O velório da cantora e ícone do rock brasileiro, Rita Lee, que morreu aos 75 anos nessa segunda-feira (8/5), será aberto ao público, conforme informou a família em nota. A cerimônia ocorrerá no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, nesta quarta-feira (10/5), das 10h às 17h.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, iniciou a família, em comunicado divulgado nas redes sociais.

“O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos”, conclui o texto.