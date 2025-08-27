A notícia que atravessa o Brasil!

Venda de minas de níquel da Anglo American para estatal chinesa é investigada pelo Cade

O Cade analisará se a operação configura um ato de concentração que prejudique a concorrência no mercado.

Por Jonas Souza

27/08/2025 às 18:12

Notícias do Brasil  – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) iniciou uma investigação sobre a venda dos ativos de níquel da Anglo American no Brasil para a MMG, subsidiária da estatal chinesa China Minmetals.

Leia mais: Prefeito de Iranduba contrata R$ 11,8 milhões para iluminação pública após investimento estadual de R$ 9 milhões

A transação, avaliada em US$ 500 milhões, inclui operações em Goiás e projetos no Pará e em Mato Grosso, representando cerca de 50% da produção nacional de níquel. A MMG, com sede em Singapura, é controlada pela China Minmetals, uma das maiores empresas estatais de mineração da China.

A venda gerou controvérsia porque a Corex Holding, ligada ao grupo turco Yildirim, apresentou uma proposta superior, de US$ 900 milhões, que foi rejeitada. A Corex contesta a operação no Brasil e na União Europeia, alegando risco de concentração de mercado e ameaça à segurança de suprimento de países ocidentais.

O níquel é um insumo estratégico para baterias, veículos elétricos e aço inoxidável, setores de interesse crescente para economias ocidentais.

O Cade analisará se a operação configura um ato de concentração que prejudique a concorrência no mercado. Caso seja constatada irregularidade, o órgão pode aplicar multa de até R$ 60 milhões e abrir processo administrativo. A investigação está em andamento e ainda não há previsão para conclusão.

A venda das minas de níquel à MMG marca a entrada da China Minmetals no mercado brasileiro de níquel, um passo significativo na expansão da presença chinesa no setor de mineração estratégico.

