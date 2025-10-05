Vendas de bebidas despencam após alerta por metanol

Notícias do Brasil – Registros de queda nas vendas de bebidas alcoólicas começaram a surgir desde a semana passada, a 39ª do ano, em meio aos casos de intoxicação por metanol e mortes associadas. Em São Paulo, na quinta-feira (25/9), as vendas recuaram mais de 35% em comparação à mesma quinta-feira da 39ª semana de 2024. O movimento negativo continuou na sexta-feira (26) e no sábado (27), com novas quedas em torno de 25%, na mesma base de comparação.

A análise se baseia em notas fiscais de 33,7 mil consumidores no estado de São Paulo e abrange desde pequenas adegas e lojas de conveniência até supermercados e grandes varejistas de autosserviço. O levantamento não inclui bares e restaurantes.

Entre as categorias, a vodca foi a mais afetada: as piores baixas ocorreram na sexta-feira e no sábado, com retrações de 45% e 43%, respectivamente.

Fora de São Paulo, já há sinais semelhantes. Em Curitiba, o consumo de bebidas alcoólicas destiladas caiu 20%, conforme dados da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar). Em sentido oposto, as vendas de cervejas, chope e vinhos aumentaram 40%. O estado do Paraná registra três casos de intoxicação por metanol sob investigação.

Metanol: principais sintomas — A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. Quando ingerida, a substância é metabolizada em compostos tóxicos, como formaldeído e ácido fórmico, que podem levar à morte. Os sintomas mais comuns incluem visão turva ou perda de visão (com risco de cegueira) e mal-estar generalizado, com náuseas, vômitos, dores abdominais e sudorese. Ao identificar esses sinais, é necessário buscar imediatamente atendimento de urgência.