Verde e amarelo da bandeira do Brasil são substituídos pelo vermelho petista em Brasília na posse de Lula

Redação AM POST*

A Esplanada dos Ministérios foi tomada de camisetas e bandeiras vermelhas para a posse do 3º mandato presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O vermelho é a cor do partido e foi amplamente criticada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Algumas pessoas carregavam bandeiras do Brasil, que ficaram associadas ao bolsonarismo ao longo do governo que ficou no poder de 2019 a 2022. A predominância, porém, era da cor vermelha.

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) comentou nas redes sociais sobre as imagens do público que participa da posse. – Nem uma bandeirinha verde e amarela… só vermelho. É pelo Brasil sim, confia – disse Nikolas.

Nos stories do Instagram ele postou as imagens da Esplanada dos Ministérios e pediu para que seus seguidores encontrasse alguma bandeira do país e, no stories seguinte ele comentou:

– Não é pelo país. É pelo partido– destacou.

Militantes di PT formaram filas em direção à Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), para acompanhar a cerimônia da posse presidencial neste domingo (1º).

Com exceção do ditador venezuelano Nicolás Maduro, que teme deixar o país e ser preso pela Interpol, os demais líderes de esquerda da América Latina estarão na foto ao lado de Lula.