Vereador critica criação de ambulatório para atender população trans: ‘Deus fez homem e mulher’

Com a Bíblia nas mãos, o vereador Daniel Cardoso (PSC), de Senador Canedo, criticou na última terça-feira (9) a criação do Ambulatório Regionalizado do Processo de Afirmação de Gênero, que vai dar atendimento multidisciplinar à população transexual e travesti em 25 municípios de Goiás.

Ele e outros parlamentares se manifestaram contra o gasto de dinheiro público para o programa que, entre outras atividades, auxilia no processo de redesignação de gênero.

Daniel Cardoso disse que quem quer o atendimento especializado deve usar o próprio dinheiro. “Por que não vai atrás de psicólogo para tratar essas pessoas, ir atrás de fazer terapia com essas pessoas? A terapia cura. Eu falo, eu faço terapia, a terapia cura, é bom […]”.

“Se você nasceu homem, peça a Deus sabedoria para que tire isso de dentro de você e que te cure, te salve. E se não conseguir curar, faça uma poupança, vende um carro, uma casa, vai para São Paulo e paga do seu bolso”, disse.

Em nota, o vereador Daniel Cardoso reafirmou sua posição em defender que o atendimento na área de saúde deve ser prioridade e que há déficit em atendimentos básicos na cidade. Com isso, foi surpreendido “com o empenho em se estabelecer políticas públicas de saúde junto às minorias enquanto outras também minorias estão sofrendo em filas de espera em busca de cirurgias, tratamentos e procedimentos igualmente importantes para a sociedade”.

O ambulatório foi inaugurado no dia 29 de julho e promove um atendimento multidisciplinar. A cirurgia de redesignação de gênero é um dos passos oferecidos dentro do programa, que também inclui apoio psicológico, psiquiátrico, de assistência social, hormonioterapia, entre outros.

A Prefeitura de Senador Canedo disse que o ambulatório é um serviço de saúde pública e que a administração municipal atende a todos, independente de estigmas. “Repudiamos as falas deferidas pelo vereador e reafirmamos o nosso compromisso com a população”.

Em sua fala, o vereador disse que não é contra pessoas da comunidade LGBT+, mas que não concorda com a prática e com o uso de dinheiro publico para o atendimento no processo de redesignação de gênero, pois existem demandas mais urgentes.

“Se eles querem fazer a troca de sexo, porque não fazem com o dinheiro deles, porque tem que usar o dinheiro público para fazer isso? Não estou aqui para falar mal ou julgar pessoas que se acham no direito de nascer no sexo x e ir para y. Deus fez homem e mulher. Nós somos criados por Deus todo poderoso”, disse.

