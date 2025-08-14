A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Vereador mantinha enfermeira como escrava sexual, revela investigação

Thiago Bitencourt, preso desde maio, submetia vítimas a estupros, ameaças e condições degradantes.

Por Fernanda Pereira

14/08/2025 às 13:40

Médico e vereador é preso por estupro exploração e armazenamento de pornografia infantil 

Foto: Divulgação

Notícias do Brasil O médico e ex-vereador de Canarana (MT), Thiago Bitencourt Lanhes Barbosa, foi alvo de um novo mandado de prisão preventiva nesta quinta-feira (14/8) após investigações da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso (PCMT) revelarem que ele mantinha uma enfermeira como escrava sexual. Thiago está preso desde 31 de maio na Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, em Rondonópolis.

Segundo as apurações, a enfermeira, que mantinha um relacionamento com o suspeito, era submetida a condições degradantes e forçada a atos de abuso. As investigações indicam que outras mulheres também foram vítimas de condutas semelhantes, e que Thiago direcionava suas vítimas principalmente mulheres com filhas ou acesso a crianças.

A enfermeira, apesar de apontada como vítima, também foi presa. Ela é suspeita de praticar abusos sexuais contra duas vítimas com deficiência intelectual e de cumprir ordens do vereador para registrar e compartilhar os crimes. Se comprovadas, as ações configuram estupro de vulnerável e produção de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Leia mais: Vereador é preso preso por manter adolescente como escrava sexual

Thiago, de 39 anos, era vereador pelo Partido Liberal (PL) e teve seu mandato cassado após a prisão. O partido afastou o parlamentar, e o presidente estadual do PL, Ananias Filho, afirmou que o “PL Mulher repudia veementemente as alegações e crimes atribuídos ao vereador”. O Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT) também abriu sindicância para apurar a conduta do médico.

No dia da prisão, a polícia encontrou no apartamento de Thiago roupas infantis, brinquedos e itens sexuais, incluindo consolos, cintas e algemas, reforçando as suspeitas de abusos e exploração sexual.

O delegado de Canarana, Flávio Leonardo Santana, afirmou que a Polícia Civil segue empenhada na proteção de crianças e adolescentes e na responsabilização de todos os envolvidos.

