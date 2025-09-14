A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Vereador se pronuncia após ser flagrado em motel com homem casado

Político defende sua conduta após viralização de vídeo.

Por Marcia Jornalist

14/09/2025 às 19:46

Notícias do Brasil – O vereador Eliú Oliveira, conhecido na Cidade da Esperança, foi envolvido em uma situação polêmica que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

PUBLICIDADE

Ele foi flagrado em um motel em Natal com o marido de uma mulher, que supostamente teria recebido R$ 150 para acompanhá-lo. A revelação gerou repercussão intensa e debates acalorados entre os internautas.

Em resposta ao escândalo, Eliú divulgou um vídeo em seu perfil, onde defendeu sua conduta e afirmou não ter cometido qualquer crime.

PUBLICIDADE

Ele destacou que é solteiro e que não deve prestar contas sobre sua vida pessoal. “Eu sou Eliú Oliveira, o vereador da Cidade da Esperança. Sobre o que aconteceu, não estou aqui para justificar minha vida pessoal. Não cometi crime e não sabia do relacionamento. Sinto muito por ter sido exposto a essa situação”, declarou.

O incidente se agravou quando a esposa do homem invadiu o motel e arrombou a porta do quarto onde estava Eliú. Ela confrontou os dois, questionando: “Por R$ 150, é? Foi bom?”, disse a esposa revoltada.

A situação gerou indignação e refletiu sobre a ética e o comportamento de figuras públicas, levantando discussões sobre a responsabilidade de representantes da sociedade.

