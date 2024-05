Vereadora do PT aciona Justiça após ser chamada de ‘cara de vaca’ durante sessão; veja

A vereadora Raquel Auxiliadora dos Santos (PT), de São Carlos, interior de São Paulo, entrou com uma representação criminal no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) contra o colega vereador do mesmo município, Paraná Filho (PP). A acusação da denúncia é de violência contra a mulher durante o exercício do mandato, devido a ele ter se referido a ela como “cara de vaca”.

Durante uma sessão legislativa da Câmara Municipal de São Carlos, realizada na última terça-feira (7), Paraná Filho dirigiu-se à vereadora utilizando a expressão “cara de vaca, cara de pau”, em meio a uma discussão sobre o sigilo imposto pelo governo federal em informações sobre fugas de presos de penitenciárias e sobre a agenda da primeira-dama Janja Lula da Silva.

Ao solicitar que a fala do vereador fosse registrada na ata da sessão, Raquel Auxiliadora foi interrompida por ele, que afirmou “jamais imputaria isso às coitadas das pobres vaquinhas”, justificando que se referia à colega como “cara lavada” e negando ter usado a expressão “cara de vaca”.

O advogado Renato Ribeiro de Almeida, responsável pela defesa da vereadora, argumenta que as atitudes do vereador representam uma forma de violência de gênero contra uma representante legislativa durante o exercício de seu mandato, o que é considerado inaceitável.

Na representação apresentada à 121ª Zona Eleitoral de São Carlos, a defesa menciona o constrangimento e a humilhação sofridos pela vereadora “única e exclusivamente por sua condição de mulher”, ocorridos em uma sessão legislativa na presença de várias pessoas.

Em nota, o vereador reafirmou que se referiu à Raquel Auxiliadora como “uma tremenda ‘cara lavada’”.

“A vereadora do PT tenta através de calúnias e injúrias, bem como, se utilizando de vitimismo barato, encobrir a hipocrisia e as incoerências dela e do PT, diariamente constatadas por este vereador que, diariamente as leva para a Tribuna da Câmara”, diz a nota.