Brasil

Vereadora foragida do 8 de Janeiro é deportada dos EUA e presa ao desembarcar no Brasil

De acordo com a PF, Rosana desembarcou em um voo de deportados e foi detida assim que pisou em solo brasileiro.

Por Jonas Souza

28/08/2025 às 19:10

Notícias do Brasil  – A vereadora cassada Rosana Maciel Gomes, de 51 anos, foi presa pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (27/8), no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), após ser deportada dos Estados Unidos. Ela estava foragida desde 15 de janeiro de 2024, quando deixou o Brasil pela fronteira com o Uruguai, após descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça.

De acordo com a PF, Rosana desembarcou em um voo de deportados e foi detida assim que pisou em solo brasileiro. Em seguida, passou por exame de corpo de delito e foi encaminhada ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Natural de Goiânia (GO), Rosana foi denunciada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por envolvimento direto nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro de 2023, quando vândalos depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília. Segundo a denúncia, ela integrou o grupo que invadiu o Palácio do Planalto e causou danos a patrimônio histórico e artístico, como vidros, painéis, móveis e o relógio trazido ao Brasil por D. João VI em 1808.

A acusada responde por crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa. Ela chegou a ser presa preventivamente, mas foi liberada sob o uso de tornozeleira eletrônica, medida que descumpriu antes de fugir do país.

Em junho deste ano, Rosana já havia sido detida na cidade de El Paso, no Texas, por estar ilegal nos EUA. Na mesma prisão, também estavam Michely Paiva Alves, Cristiane da Silva e Raquel Lopes de Souza, brasileiras acusadas de participação nos atos golpistas. Uma delas, Cristiane, foi deportada em maio deste ano.

Com a deportação de Rosana, as autoridades brasileiras reforçam a cooperação internacional no rastreamento de foragidos ligados aos atos de 8 de Janeiro, considerados um dos maiores ataques à democracia no Brasil desde a redemocratização.

