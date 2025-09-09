A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Vereadores de BH declaram Alexandre de Moraes ‘persona non grata’

Proposta aprovada em votação simbólica cita gesto considerado obsceno do ministro e sanções dos EUA.

Por Fernanda Pereira

09/09/2025 às 10:28

Foto: STF

Notícias do Brasil – A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou, nesta segunda-feira (8), uma moção que torna o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes “persona non grata” na capital mineira. A iniciativa, apresentada pelo vereador bolsonarista Pablo Almeida (PL), teve como objetivo manifestar repúdio às condutas do magistrado.

Segundo o texto aprovado, Moraes cometeu quebra de decoro ao realizar um gesto obsceno durante um jogo de futebol na Neo Química Arena, em São Paulo, no mesmo dia em que foi sancionada a Lei Magnitsky nos Estados Unidos. A moção afirma que o comportamento do ministro contraria princípios constitucionais de impessoalidade, moralidade e decoro, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, além de ferir o dever de urbanidade e respeito ao cidadão.

O documento também menciona que as sanções norte-americanas aplicadas a Moraes foram fundamentadas e devem ser tratadas com seriedade e responsabilidade institucional, não com escárnio ou desdém, como teria ocorrido no episódio citado.

Ainda ontem, a Câmara rejeitou uma moção de apoio ao ministro, apresentada pelo vereador Pedro Rousseff (PT), após a decretação de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Leia mais: Policiamento na Praça dos Três Poderes será mantido até fim de julgamento de Bolsonaro no STF

