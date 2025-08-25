A notícia que atravessa o Brasil!

Vestido de Raquel Brito arrebenta na saída de delegacia após depoimento sobre publicidade enganosa

A irmã de Davi Brito foi levada para a delegacia nesta segunda-feira (25/8) por conta de campanhas de divulgação de jogos de azar.

Por Natan AMPOST

25/08/2025 às 14:07 - Atualizado em 25/08/2025 às 14:12

Notícias do Brasil – A influenciadora digital Raquel Brito, irmã do campeão do Big Brother Brasil (BBB) Davi Brito, prestou depoimento nesta segunda-feira (25) em Salvador, no contexto de uma investigação que envolve ligação com jogos de azar, publicidade enganosa e lavagem de dinheiro.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio da promotoria de Justiça do Consumidor, encaminhou em janeiro de 2025 um ofício à polícia civil solicitando a instauração de inquérito para apurar a conduta da influenciadora. A investigação é conduzida pela Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) e mira supostas campanhas de divulgação de jogos de azar, conhecidos popularmente como “tigrinho”, mas anunciados sob outro nome por Raquel Brito.

Segundo o MP-BA, as campanhas publicitárias teriam sido direcionadas especialmente a pessoas de baixa renda, estimulando apostas de forma reiterada e levantando suspeitas de práticas comerciais enganosas. A promotoria também investiga se os valores arrecadados com essas campanhas eram devidamente declarados ou se houve movimentação financeira suspeita, caracterizando possível lavagem de dinheiro.

Autoridades ressaltam que a investigação ainda está em fase inicial e que o depoimento da influenciadora é uma etapa crucial para compreender o funcionamento das campanhas e a relação dela com os responsáveis pelos jogos. O MP-BA destacou que a apuração tem caráter de proteção ao consumidor, evitando que práticas de apostas irregulares afetem especialmente públicos vulneráveis.

Vestido arrebenta

Raquel Brito passou por uma situação constrangedora. Ao deixar a delegacia seu vestido arrebentou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma parte de desprende da roupa de Raquel e cai. O vídeo rapidamente viralizou, arrancando reações de internautas.

