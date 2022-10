Vice de Lula, Alckmin já legalizou uso de banheiro por identidade de gênero nas escolas de SP

Redação AM POST*

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que atualmente é vice na chapa de Lula (PT), na disputa ao Planalto, regulamentou em 2017 o uso do banheiro nas escolas públicas de São Paulo de acordo com a identidade de gênero em que cada aluno se reconhece. A pauta é uma das mais polêmicas deste pleito e o petista se referiu recentemente, numa tentativa desesperada e tardia de se reaproximar do público evangélico e conservador, que esse tipo controverso de sanitário só podia ter vindo “da cabeça de Satanás”.

A medida teve pleno conhecimento do governador que não apenas autorizou sua execução, mas permitiu que a mesma fosse amplamente divulgada nos canais digitais do governo e via assessoria de imprensa. Na prática, eram banheiros comuns, masculinos e femininos, mas os meninos que se identificassem e fossem registrados com gênero feminino tinham autorização para usar o mesmo banheiro frequentado pelas meninas da escola.

A preocupação da pasta de Educação do governo Alckmin em promover os banheiros de gênero era tão grande que foi organizada uma “série de documentos orientadores e videoconferências sobre o assunto”. O conteúdo esteve disponível para as diretorias regionais de ensino e escolas estaduais.

De acordo com nota da Secretaria de Educação, divulgada na época, “todos devem seguir a lei estadual nº 10.948, que versa sobre discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero”. A referida lei foi sancionada em 5 de novembro de 2001, pelo então governador Geraldo Alckmin, que estava em seu primeiro mandato.

Seguindo a lógica inocente de quem acredita que Alckmin traria equilíbrio à gestão petista, sem deixá-la desandar para extremismos no campo dos costumes, naturalmente, chegaria se à conclusão de que se até Lula rejeita uma ideia dessas, Alckmin se oporia vigorosamente.