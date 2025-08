Vice-presidente da Câmara promete pautar projeto de anistia ao assumir comando da Casa

Notícias do Brasil – O vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), declarou nesta terça-feira (5) que vai colocar em pauta o projeto de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro assim que assumir o comando interino da Casa. A proposta, que está parada desde 2023, conta com forte apoio da oposição e tem gerado expectativa entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Embora o texto não inclua diretamente Bolsonaro, que está atualmente em prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), a aprovação da anistia pode abrir caminho para uma futura reversão da inelegibilidade do ex-presidente.

O presidente atual da Câmara, Hugo Motta (PL-PB), tem evitado pautar o tema, mesmo diante das pressões e ameaças de obstrução por parte da direita. A movimentação de Côrtes sinaliza que o debate pode ser reativado em breve, reacendendo a polarização política e o impacto jurídico da medida na crise institucional que envolve o STF, Bolsonaro e seus aliados.