Vídeo: Bolsonaro diz que, se reeleito, nenhum abortista será indicado ao STF

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, neste sábado (23/7), durante agenda com evangélicos em Vitória (ES), que, se reeleito, não indicará nenhum “abortista” ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em 2023, presidente eleito terá 2 vagas na Suprema Corte para indicar.

Bolsonaro estava criticando decisão da Corte Constitucional da Colômbia que, em fevereiro deste ano, descriminalizou o aborto nas primeiras 24 semanas de gravidez. O titular do Planalto disse que “o aborto vem sendo aprovado no mundo” e citou a Corte brasileira.

“A Suprema Corte brasileira – que vocês conhecem muito bem –, entendo eu que, pelo menos, metade mais um está favorável lá ao aborto, mas acha que não tem clima no momento de tratar esse assunto. E quem, porventura, chegar à Presidência em janeiro do ano que vem colocará em 2023 mais dois ministros no Supremo Tribunal Federal. Se for eu, se essa for uma missão repetida de Deus, pode ter certeza: nenhum abortista será colocado dentro do Supremo Tribunal Federal”, asseverou.

A avaliação do presidente é de que a questão do aborto precisa ser decidida pelo parlamento, mas ponderou que uma decisão da Suprema Corte colombiana flexibilizou as restrições para o procedimento. Sobre o comportamento de ministros do STF, especulou que metade seria favorável ao aborto, mas que não há “clima” para tratar do assunto.

O presidente também declarou a evangélicos que se depender de “sua caneta”, não haverá legalização de uso de drogas, como a maconha, no país. Durante a motociata, ele ultrapassou um semáforo vermelho sem capacete.