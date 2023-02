Vídeo: Cinema alaga durante exibição de ‘Titanic’: ‘Mais realista do que imaginei’

Um jovem foi surpreendido durante reexibição do filme “Titanic” (1997), que voltou a ser exibido para comemorar os 25 anos da estreia, com uma inundação na sala. Coincidência ou destino, Gabriel Campos gravou o momento em que a água invade o cinema em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Apesar do momento inusitado, Gabriel Campos contou, nas redes sociais, que queria continuar assistindo o filme. “Me senti um dos violinistas”, disse o jovem fazendo referência aos personagens do filme que ficaram até os últimos minutos no navio.

Nas imagens, é possível ver corredores alagados e goteiras no teto. “A tecnologia do cinema está evoluindo cada vez mais”, brincou Gabriel ao compartilhar o vídeo que já possui quase quatro milhões de visualizações.

“Que experiência de imerção”, comentou uma pessoa.

Para outro perfil, “o cinema deu uma experiência realista para os clientes”.

“Na minha cidade não investem nessa tecnologia”, brincou um internauta.

Cinema alaga durante exibição de 'Titanic': 'Mais realista do que imaginei' pic.twitter.com/KgQTQ6BAnY
— AM POST (@portalampost) February 17, 2023

Fonte: Estado de Minas