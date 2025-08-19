Vídeo da audiência de custódia de Hytalo Santos investigado por exploração de menores vaza na mídia

Notícias do Brasil – Um vídeo da audiência de custódia do influenciador digital Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente, vazou na mídia nesta terça-feira (19), mostrando os dois acompanhados de um advogado enquanto passavam pelo trâmite inicial após a prisão.

Durante a videoconferência realizada no Fórum de Osasco, na Grande São Paulo, Hytalo afirmou: “A gente está aqui sem nem entender o porquê”, referindo-se à prisão realizada na sexta-feira (15) em Carapicuíba, pela Polícia Civil de São Paulo, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça da Paraíba. Israel também pôde se manifestar, descrevendo que a prisão foi tranquila e sem violência.

O casal é investigado pelo Ministério Público da Paraíba (MP-PB) e pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por suspeita de exploração e exposição de menores de idade e tráfico humano em conteúdos produzidos para as redes sociais. A audiência de custódia serve para avaliar a legalidade da prisão e permitir que os acusados relatem eventuais abusos, mas como não houve relatos de maus-tratos, o juiz manteve as prisões.

Na segunda-feira (18), Hytalo e Israel foram transferidos da cadeia pública de Carapicuíba para o Centro de Detenção Provisória (CDP) 1 de Pinheiros, destinado exclusivamente a presos provisórios envolvidos em crimes contra a dignidade sexual. Hytalo deixou o local visivelmente emocionado.

Nesta terça-feira (19), a Justiça de São Paulo negou o pedido da defesa para transferência para a Penitenciária de Tremembé e determinou que o casal seja enviado à Paraíba, conforme decisão do juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, que orientou que a transferência ocorra o mais rápido possível.