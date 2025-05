Vídeo de Nikolas Ferreira sobre fraudes no INSS bate 100 milhões de visualizações

Notícias do Brasil – O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) alcançou 100 milhões de visualizações em apenas 24 horas com um vídeo publicado nesta quarta-feira (7), no qual denuncia um suposto esquema de fraude bilionária envolvendo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Inspirado no estilo usado no caso do Pix — que viralizou no início do ano —, Nikolas fez duras críticas ao governo Lula (PT) e pediu que seus seguidores pressionem os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para que seja instaurada uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o caso.

O parlamentar destacou que os prejuízos causados por descontos associativos indevidos teriam se intensificado a partir de 2023, quando medidas implementadas na gestão anterior, de Jair Bolsonaro, teriam sido descontinuadas. Embora nem todos os descontos sejam necessariamente fraudulentos, Nikolas afirma que há um crescimento alarmante e que o governo precisa assumir responsabilidade.

No vídeo, ele cobra o ressarcimento imediato dos valores descontados dos beneficiários e sugere que o governo utilize recursos públicos para indenizar os lesados. No entanto, até o momento, o Palácio do Planalto não apresentou proposta formal de devolução nem indicou a fonte dos recursos.

A denúncia ganhou enorme repercussão nas redes sociais e reacendeu o debate sobre transparência nos repasses do INSS e fiscalização de associações conveniadas.