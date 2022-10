Vídeo: Deputada Carla Zambelli é agredida por militantes petistas e saca arma na rua: “usaram um negro para vir em cima de mim”

Na tarde deste sábado (29), a Deputada Federal Carla Zambelli, que é uma das principais apoiadoras do presidente Bolsonaro (PL), afirmou em suas redes sociais que foi cercada e agredida verbalmente e fisicamente por um grupo que a derrubou e cuspiu várias vezes em seu rosto. O nome da parlamentar está entre os assuntos mais comentados no Twitter.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a deputada com uma arma em punho atrás de um homem nos Jardins, região central de São Paulo. Ela aparece perseguindo este homem, que se refugia em um bar na mesma região. Na sequência, a deputada pede para que ele “deite no chão”.

Em um segundo vídeo, é possível ver a deputada cair no chão e sair correndo, em seguida. Um homem ao lado dela aparece com a arma em punho e é possível ouvir o barulho de um disparo na sequência.

Em sua conta oficial no Instagram, a deputada afirma, que foi atacada por um grupo de pessoas na região da Avenida Paulista após sair de um restaurante. “Me empurraram no chão. Eles usaram um negro para vir em cima de mim, eram vários. Tinha uma mulher de camiseta vermelha. Me empurraram, me jogaram no chão, me chamaram de filha da puta, prostituta”, relatou. Em seguida ela publicou imagens que mostram como tudo começou.

A parlamentar afirma, ainda, que recebeu uma cusparada. “Eu falei que iria chamar a polícia e aí ele se evadiu. Saquei a arma e fui atrás dele para chamar a polícia e dar flagrante.”

No mesmo vídeo, Zambelli acusou o deputado federal André Janones (Avante-MG) de participar da organização dos ataques que ela estaria sofrendo.

Confira:

