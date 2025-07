Vídeo: Eduardo Bolsonaro afirma que irá até as últimas consequências para tirar Alexandre de Moraes do STF

Notícias do Brasil – Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez declarações contundentes sobre o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Em recente entrevista, ele afirmou que “vai tirar Moraes do STF” e desferiu críticas aos policiais federais, chamando-os de “cachorrinhos”. Essas declarações vêm à tona em um clima de tensão política, onde Eduardo promete ir “até as últimas consequências” para esclarecer quem está por trás das investigações que o envolvem.

A situação se agrava com a menção à tornozeleira eletrônica, que ele considera um “último aviso” para que o representante de Bolsonaro nos Estados Unidos cesse as intervenções nas investigações. Apesar do aviso, Eduardo afirma que as autoridades “dobraram a aposta”, intensificando o clima de conflito.

Essas declarações não apenas revelam a postura agressiva de Eduardo em relação ao sistema judiciário, mas também colocam em evidência a polarização que permeia a política brasileira.

LEIA MAIS: Eduardo Bolsonaro diz que não renunciará ao cargo de Deputado Federal

A retórica de ameaças e confrontos pode ter repercussões sérias, tanto para o deputado quanto para as instituições envolvidas. A reação do STF e da Polícia Federal será crucial para determinar os próximos passos nesse embate, que promete agitar ainda mais o cenário político do Brasil.