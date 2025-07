Vídeo em que Pablo Marçal prevê tornozeleira eletrônica para Bolsonaro viraliza na web

Notícias do Brasil – Um vídeo do empresário e influenciador Pablo Marçal viralizou nas redes sociais neste fim de semana após ele comentar, em tom de previsão, que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá ser alvo de uma medida judicial simbólica: o uso de tornozeleira eletrônica. No vídeo, Marçal critica a condução de investigações contra o ex-mandatário e afirma que uma eventual prisão seria um “erro de cálculo histórico”.

“Sobre a prisão de Bolsonaro, se acontecer, vai ser o pior erro de cálculo da história”, afirmou. Segundo ele, a atual situação de incerteza jurídica, com especulações sobre uma possível prisão, causa ansiedade ao próprio Bolsonaro, mas também mantém parte da população em estado de alerta.

Marçal acredita que o sistema judicial pode optar por medidas alternativas à prisão, como a aplicação de uma tornozeleira eletrônica, com o objetivo de humilhar o ex-presidente. “Eles vão colocar uma tornozeleira eletrônica pra tentar humilhar ele. Já tomaram passaporte, estão fazendo manobra pra tomar do Eduardo. Eles vão fazer isso pra tentar minar o Bolsonaro”, disse.

Ainda no vídeo, Pablo Marçal argumenta que ações contra figuras com forte apelo popular e senso de injustiça social podem sair pela culatra. “Tudo que você faz contra um cara com senso de injustiça social, isso vai fazer com que ele cresça”, afirmou.

Para ele, o fato de Bolsonaro ainda não ter sido preso, mesmo após dois anos de investigações, mostra que há um receio estratégico por parte das autoridades. “Estão calculando e vendo que é a pior opção. Não é simplesmente algo de justiça, eles estão vendo o Bolsonaro como ameaça.”

Marçal também questiona a narrativa de tentativa de golpe de Estado associada a Bolsonaro. “Qual que é a lógica de falar de golpe de Estado contra um cara que nem está na presidência da República? Não faz sentido”, concluiu.

O vídeo circula intensamente em plataformas como Instagram, TikTok e X (antigo Twitter), e reacende debates sobre o futuro político de Bolsonaro e os desdobramentos judiciais que envolvem seu nome.