Vídeo: Entregador é baleado após se recusar a subir em prédio para entrega

Notícias do Brasil – Um entregador do iFood foi baleado no pé por um policial penal durante uma discussão na noite desta sexta-feira (29), na Rua Carlos Palut, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso foi registrado em vídeo por Valério Junior, vítima do disparo, que mostra o momento da ação.

Segundo relatos, a discussão começou quando o entregador se recusou a subir até a porta do apartamento, pedindo que o cliente descesse para receber o pedido. No vídeo, o policial afirma: “você não subir é uma parada”, e, em seguida, dispara contra o pé do entregador.

O entregador gritou por socorro: “que isso, eu sou morador aqui, cara. Tião, me ajuda aqui, o cara me deu um tiro. Ele me deu um tiro porque eu não subi”. Valério foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e, segundo o Hospital Lourenço Jorge, seu estado de saúde é estável.

Investigação em andamento

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). A Polícia Civil informou que a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e que testemunhas estão sendo ouvidas. A arma do policial foi recolhida para perícia, e diligências seguem para esclarecer os fatos.

O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, que está na ativa, atuou fora do horário de serviço, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que destacou que a Corregedoria acompanhará o caso junto à delegacia de polícia.

Reação da empresa e apoio aos entregadores

O iFood manifestou solidariedade ao entregador Valério Junior e afirmou que entregadores não são obrigados a levar pedidos até a porta de apartamentos. A empresa disponibilizará apoio jurídico e psicológico ao parceiro, em parceria com a organização Black Sisters in Law.

Johnny Borges, líder de diálogo com entregadores no iFood, reforçou:

“Estamos apurando o caso para tratar com a seriedade que merece. Queremos desde já dizer ao Valério que ele tem total apoio, com respaldo jurídico, psicológico e tudo que ele precisar nesse momento.”

No sábado (30), entregadores se reuniram em protesto na porta do condomínio onde ocorreu o disparo. O iFood reforçou que a obrigação do entregador é deixar o pedido no primeiro ponto de contato, seja portão ou portaria, e que não tolera qualquer tipo de violência contra parceiros da plataforma.