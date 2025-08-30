A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Vídeo: Entregador é baleado após se recusar a subir em prédio para entrega

No vídeo, o policial afirma: “você não subir é uma parada”, e, em seguida, dispara contra o pé do entregador.

Por Jonas Souza

30/08/2025 às 18:13 - Atualizado em 30/08/2025 às 18:15

Ver resumo

Notícias do Brasil  – Um entregador do iFood foi baleado no pé por um policial penal durante uma discussão na noite desta sexta-feira (29), na Rua Carlos Palut, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O caso foi registrado em vídeo por Valério Junior, vítima do disparo, que mostra o momento da ação.

PUBLICIDADE

Leia mais: Vídeo: Flávio Bolsonaro divulga prisão de suspeitos de assalto à casa de sua mãe no Rio

Segundo relatos, a discussão começou quando o entregador se recusou a subir até a porta do apartamento, pedindo que o cliente descesse para receber o pedido. No vídeo, o policial afirma: “você não subir é uma parada”, e, em seguida, dispara contra o pé do entregador.

PUBLICIDADE

O entregador gritou por socorro: “que isso, eu sou morador aqui, cara. Tião, me ajuda aqui, o cara me deu um tiro. Ele me deu um tiro porque eu não subi”. Valério foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e, segundo o Hospital Lourenço Jorge, seu estado de saúde é estável.

Investigação em andamento

O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). A Polícia Civil informou que a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e que testemunhas estão sendo ouvidas. A arma do policial foi recolhida para perícia, e diligências seguem para esclarecer os fatos.

O policial penal José Rodrigo da Silva Ferrarini, que está na ativa, atuou fora do horário de serviço, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que destacou que a Corregedoria acompanhará o caso junto à delegacia de polícia.

PUBLICIDADE

Reação da empresa e apoio aos entregadores

O iFood manifestou solidariedade ao entregador Valério Junior e afirmou que entregadores não são obrigados a levar pedidos até a porta de apartamentos. A empresa disponibilizará apoio jurídico e psicológico ao parceiro, em parceria com a organização Black Sisters in Law.

Johnny Borges, líder de diálogo com entregadores no iFood, reforçou:
“Estamos apurando o caso para tratar com a seriedade que merece. Queremos desde já dizer ao Valério que ele tem total apoio, com respaldo jurídico, psicológico e tudo que ele precisar nesse momento.”

No sábado (30), entregadores se reuniram em protesto na porta do condomínio onde ocorreu o disparo. O iFood reforçou que a obrigação do entregador é deixar o pedido no primeiro ponto de contato, seja portão ou portaria, e que não tolera qualquer tipo de violência contra parceiros da plataforma.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Pará

Sete pessoas são presas suspeitas de envolvimento na morte de jogador do Remo em Marituba

Segundo a polícia, todos os suspeitos são integrantes de facções criminosas e teriam participação direta nos homicídios.

há 53 segundos

Amazonas

ADS doa três toneladas de tambaqui e beneficia cerca de 5 mil pessoas em Manaus

A ação foi promovida pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

há 23 minutos

Pará

Briga entre torcidas do Remo e Paysandu termina com 40 detidos em Belém

De acordo com a Polícia Militar, a briga começou por volta das 21h30, após provocações mútuas entre os grupos.

há 38 minutos

Pará

Nova Base Fluvial Integrada reforça fiscalização contra tráfico e contrabando na Amazônia

Localizada no Furo do Capim, próxima ao porto de Vila do Conde, a base permitirá fiscalização e monitoramento contínuos.

há 1 hora

Amazonas

Governo propõe corte de 10% em benefícios fiscais, mas Amazonas fica fora da medida

De acordo com a equipe econômica, o corte é considerado essencial para viabilizar o equilíbrio fiscal.

há 2 horas