Vídeo: Felipeh Campos defende Damares sobre denúncia de crimes sexuais contra crianças no Pará: “não mentiu em nenhum segundo”

Durante a edição do programa Morning Show, da Jovem Pan, nesta quinta-feira (13), o jornalista Felipeh Campos saiu em defesa da senadora eleita e ex-ministra Damares Alves, que denunciou na última semana, em um evento religioso, crimes sexuais cometidos contra crianças Ilha do Marajó, no Pará.

Entre as atrocidades cometidas ela relatou que crianças entre 3 e 4 anos sequestradas que quando cruzam a fronteira tem os dentes arrancados para não atrapalhar os pedófilos na hora do sexo oral e comem comida pastosa para deixar o intestino livre no momento do sexo anal.

Após o vídeo de sua fala repercutir nas redes sociais, a senadora eleita virou alvo do Ministério Público e até de petição de artistas para a sua cassação. A apresentadora Xuxa demonstrou apoio a ação, sendo seguida por outros artistas.

Felipeh Campos ficou com os ânimos exaltados no programa ao ouvir Guga Noblat colocar em xeque as declarações de Damares sobre tráfico de crianças na Ilha de Marajó, no Pará. Guga disse que a Polícia Federal não recebeu denúncia na época dos eventos relatados por Damares.

Felipeh, por sua vez, endossou as falas da ex-ministra, uma vez que ele esteve com ela na Ilha de Marajó em 2019.

“Guga, se você soubesse o sacrilégio que você acabou de cometer… Em 2019, eu estive no Marajó com a ministra para tentarmos roteirizar um documentário. Vocês não imaginam o que acontece no Marajó, é triste demais! (…) São crianças, e muitas vezes esses pais aceitam por fome… a pobreza lá impera” disse ele.

“A ministra não mentiu em nenhum segundo, pois eu vi com os meus próprios olhos. O que esses artistas estão fazendo desde ontem… eles deveriam pegar o seu bom dinheirinho, pegar um avião e baixar lá na ilha de Marajó para ver o que está acontecendo”, completou.