Vídeo: Flávio Bolsonaro divulga prisão de suspeitos de assalto à casa de sua mãe no Rio

Notícias do Brasil – A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta semana, dois suspeitos de envolvimento no assalto à residência de Rogéria Bolsonaro, mãe do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e ex-esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A operação também resultou na apreensão de um revólver, munições, um simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e roupas utilizadas no crime.

O senador publicou nas redes sociais imagens do momento da prisão e elogiou o trabalho dos agentes. “Foram presos agora pouco dois bandidos que fizeram meus avós e minha mãe de reféns, em Resende/RJ. Diferente do grupo especial de Lula na PF, a Polícia do Rio de Janeiro vai atrás de bandido de verdade!”, escreveu.

Flávio afirmou ainda acreditar que o crime pode ter motivações além do roubo e pediu aprofundamento das investigações. “Tenho a convicção de que não foi um simples assalto, mas as investigações é que dirão”, declarou.

O crime

O assalto ocorreu no último domingo (24/08), quando criminosos invadiram a casa dos pais de Rogéria, de 85 e 86 anos, em Resende (RJ). Eles renderam o casal de idosos e a ex-primeira-dama, mantendo-os reféns por mais de uma hora.

Segundo Flávio Bolsonaro, os assaltantes afirmaram “saber quem ela era” e perguntaram sobre supostos valores enviados por Jair Bolsonaro à família. Sem localizar dinheiro, os suspeitos levaram anéis, celulares e o carro do avô do senador.

Em vídeo divulgado pelo parlamentar, Rogéria aparece em meio à casa revirada e confirma que os criminosos buscavam dinheiro. Ela relatou que os homens usavam luvas, mas as retiraram para colocar fita adesiva nas vítimas, o que, segundo ela, indica que o grupo tinha informações prévias sobre a família.