Vídeo: Fux daria soco em Moraes se ele travasse passaporte de Renzo Gracie, releva mestre em Jiu-jítsu

Luiz Fux teria defendido seu direito de entrar no Brasil e disparou ataques contra Alexandre de Moraes em discurso polêmico.

Por Jhon Lobato

20/08/2025 às 16:52 - Atualizado em 20/08/2025 às 16:53

Notícias do Brasil – O mestre de jiu-jítsu Renzo Gracie afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, que é faixa-preta da modalidade, teria dito que daria um soco em Alexandre de Moraes caso houvesse qualquer tentativa de impedir a entrada dele no Brasil por meio do bloqueio de seu passaporte. A declaração polêmicas foi divulgada em um vídeo em suas redes sociais nesta segunda-feira (18).

Em seu discurso, Renzo disse que considera Fux como um “tio” e elogiou sua postura contra o que chamou de “covardia” no país. Ele também revelou manter proximidade com autoridades norte-americanas, destacando que o chefe do contraterrorismo da Casa Branca é seu aluno faixa-preta. Segundo Renzo, esse vínculo explicaria por que os Estados Unidos não estariam “implicando” com Fux, em contraste com as tensões envolvendo Alexandre de Moraes.

Ainda no evento, Renzo acusou Moraes de tentar associar seu nome ao financiamento de protestos contra ministros do STF durante viagens aos EUA. Ele rebateu as acusações de forma contundente, dizendo que jamais pagaria para que outros agissem em seu lugar. “Eu ia lá e quebrava a cara deles. Não tem outro jeito. Eu vou pedir pros outros pra fazer o meu trabalho? Não dá”, declarou.

Renzo Gracie nasceu no Rio de Janeiro em 1967. Ele é descendente direto de Carlos Gracie, fundador do jiu-jítsu brasileiro. Reconhecido como um dos maiores nomes da arte marcial, já competiu em eventos como UFC, Pride e ADCC, além de fundar a renomada Renzo Gracie Academy, em Nova York. Atualmente, atua como professor, mentor e embaixador global do jiu-jítsu, mantendo forte influência tanto no esporte quanto em debates públicos.

