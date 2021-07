Vídeo: Joice Hasselmann acorda com fraturas no corpo, diz não se lembrar do que houve e suspeita de atentado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

A deputada federal, Joice Hasselmann (PSL-SP) alegou que sofreu um atentado no último sábado (17), em seu apartamento funcional de Brasília. Joice acionou a Polícia Legislativa por conta do evento que a teria deixado com fraturas na costela, dentes quebrados e poças de sangue no chão. A informação foi revelada pela coluna da jornalista Bela Megale, em ‘O Globo’.

A colunista diz que Joice, que estava na companhia do marido em seu apartamento funcional, assistia séries sozinha na sala do apartamento. Após cerca de sete horas – onde sofreu um lapso de memória – Joice acordou em seu closet, com ferimentos no joelho, tórax e cabeça. Havia também poças de sangue em pontos do apartamento.

“É improvável que eu tenha conseguido cair de jeitos diferentes para lesionar tantas partes do meu corpo. Um dos médicos que me atendeu perguntou se eu levei chutes. Mas não posso acusar sem provas. Não me lembro de nada”, destaca a deputada.

O marido de Joyce, que é medico, fez os primeiros socorros de Joice. Ele dormia em um quarto separado e não teria ouvido nenhum barulho.

A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, segundo a coluna, investiga o caso.

“Já estou em contato com a Polícia Legislativa. Eles vão investigar o caso e solicitarão as imagens das câmeras do prédio para analisar a movimentação. Já fiz esse pedido aos policiais. Amanhã eu prestarei depoimento e indicarei testemunhas, como meu marido, funcionários da casa e porteiros do prédio”, disse.