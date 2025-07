Vídeo: Manifestantes fazem vigília em frente ao STF em apoio a Bolsonaro

Notícias do Brasil – Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram, na noite desta sexta-feira (25/7), uma manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. O ato teve como objetivo protestar contra as decisões da Corte envolvendo o ex-mandatário, que atualmente cumpre medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes.

Durante o protesto, os participantes formaram uma roda de oração em torno de duas barracas instaladas no local pelos deputados federais Hélio Lopes (PL-RJ) e Coronel Chrisóstomo (PL-RO), que se uniram em vigília contra o que classificam como “perseguição” a Bolsonaro.

Ambos os parlamentares afirmam que permanecerão no local como forma de resistência simbólica às medidas judiciais contra o ex-presidente, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de comunicação.