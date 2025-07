Vídeo: Ministro Barroso é filmado caindo no samba em festa após ter visto americano vetado

Notícias do Brasil -No último sábado, 19, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi filmado aproveitando o final de semana em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. O vídeo, que rapidamente circulou nas redes sociais, mostra Barroso dançando samba ao som de Benito de Paula no Charme Bitch Bar.

Essa cena descontraída ocorre em um contexto político tenso, especialmente após o secretário de Estado dos EUA, Marco, ter ordenado a revogação imediata do visto do ministro Alexandre de Moraes e de seus aliados.

PUBLICIDADE

O governo Trump não especificou quais aliados estão entre os visados, mas Barroso é indiscutivelmente um deles. A decisão está relacionada à chamada “Caça às Bruxas” política, que se intensificou contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL.

Críticos afirmam que o STF, sob a liderança de Moraes, criou um clima de perseguição que ultrapassa fronteiras.

Em meio a essas controvérsias, Moraes também foi visto se divertindo, cantando ao lado da cantora Paula Lima e da dupla Victor e Leo.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Eduardo Bolsonaro diz que não renunciará ao cargo de Deputado Federal

A aparição de Barroso em um evento festivo levanta questões sobre a imparcialidade dos ministros do STF em tempos de crise política no Brasil, onde a separação entre a vida pessoal e as responsabilidades públicas parece cada vez mais nebulosa.