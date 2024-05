Vídeo: Morador é surpreendido pela presença de cobra no fogão de casa

Um morador de Goianápolis, na região Metropolitana de Goiânia, foi surpreendido com uma cobra cascavel no fogão da residência onde mora. O animal foi encontrado em cima do fogão, entre as chamas e as grades.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate do animal silvestre. Quando os militares chegaram na residência, retiraram a cobra e levaram para um local afastado da cidade.

Com um comprimento médio de 1,2 m, a cascavel tem pele escura e manchas ovais de cor creme que se assemelham a um diamante. Seu nome é derivado do som de chocalho que emite a partir de sua cauda quando se sente ameaçada.

O veneno da cascavel é extremamente perigoso para seres humanos, podendo causar danos aos tecidos e sistemas orgânicos e inibir movimentos musculares.

Veja:

*Redação AM POST