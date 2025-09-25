A notícia que atravessa o Brasil!

Vídeo mostra correria de estudantes durante ataque a tiros dentro de escola em Sobral; assista

Registro que circula nas redes sociais mostra alunos em pânico durante tiroteio que deixou dois mortos e três feridos.

Por Natan AMPOST

25/09/2025 às 13:37

Notícias do Brasil – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento de desespero vivido por estudantes da Escola Estadual Luiz Felipe, no bairro Campos Velhos, em Sobral (CE), durante um ataque a tiros que deixou dois alunos mortos e três feridos na manhã desta quinta-feira (25/9).

As imagens registram a correria logo após os disparos. No vídeo, grupos de alunos aparecem em pânico, fugindo do estacionamento da instituição enquanto gritos de medo ecoam ao fundo. O registro rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, reforçando a gravidade da violência e a sensação de insegurança em ambiente escolar.

De acordo com testemunhas, os disparos foram feitos do lado de fora da escola, no momento do intervalo das aulas. Os tiros atingiram estudantes que estavam no estacionamento. Dois jovens não resistiram e morreram ainda no local. Outros três foram socorridos e levados a hospitais da região.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) informou que um dos feridos estava com drogas, balança de precisão e embalagens no momento do atendimento, o que levantou uma nova linha de investigação. O material foi apreendido para análise.

Investigação e reforço policial

Logo após o ataque, a SSPDS mobilizou forças policiais para localizar os envolvidos. A Delegacia de Polícia Civil de Sobral, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), está à frente do caso. O policiamento ostensivo também foi reforçado pela Polícia Militar do Ceará na região.

Em nota, a secretaria detalhou que os suspeitos dispararam da calçada da escola, mirando os alunos no estacionamento. A confirmação reforça a tese de ataque planejado e aumenta a pressão para que os autores sejam identificados e presos.

