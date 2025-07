Vídeo mostra larvas em ketchup de McDonald’s e viraliza nas redes

Notícias do Brasil – Uma situação inusitada e nada agradável tem repercutido nas redes sociais. Um vídeo gravado por uma cliente dentro de uma unidade do McDonald’s, localizada no bairro do Tanque, na zona oeste do Rio de Janeiro, mostra larvas se movimentando dentro de um recipiente de ketchup disponibilizado para o público. O caso aconteceu na última quarta-feira (17) e gerou indignação entre os internautas.

Marcella Loureiro, autora do vídeo e cliente da lanchonete, contou que foi ao local para comprar um lanche e, ao se servir de ketchup, notou a presença dos insetos. Surpresa com a cena, ela filmou e publicou o conteúdo no TikTok. A gravação rapidamente viralizou e já ultrapassa 4 milhões de visualizações, com milhares de comentários e compartilhamentos.

Após a repercussão, o McDonald’s emitiu uma nota à imprensa afirmando que está apurando a denúncia com rigor, mas ressaltou que, sem detalhes precisos do ocorrido, não é possível esclarecer completamente o que houve. A rede também destacou que segue protocolos rigorosos de limpeza e segurança alimentar, os quais são reforçados com frequência nas unidades.

Até o momento, a unidade do McDonald’s onde o caso ocorreu ainda não se manifestou oficialmente.