Vídeo mostra momento da chacina do CV em campo de futebol; assista

Notícias do Brasil – Uma tragédia chocou os moradores da Barra do Ceará, em Fortaleza, na tarde da última terça-feira (6), quando quatro pessoas foram assassinadas a tiros em um campo de futebol localizado na Rua Tambaú. O ataque, que ocorreu por volta das 17h, aumentou ainda mais o clima de tensão no bairro, já afetado por uma sequência de atos violentos nos últimos dias.

As vítimas foram identificadas como Pedro Henrique da Silva Borges, de apenas 16 anos; Carlos Johnson Viana Ferreira, 31, que trabalhava como feirante; Estefany da Silva Ribeiro, 34; e Evandro Igor da Silva Dias, 26 anos. De acordo com testemunhas, os quatro estavam reunidos no campo quando homens armados chegaram repentinamente e abriram fogo, sem dar chance de defesa.

O ataque ocorre após o assassinato de duas influenciadoras digitais na mesma região, o que teria desencadeado uma série de represálias entre facções rivais. Desde então, diversos crimes têm sido registrados, como incêndios em ônibus, tiroteios e a suspensão das aulas em escolas próximas.

A Polícia Militar agiu rapidamente e prendeu quatro suspeitos — três adultos e um adolescente. As investigações apontam que o crime pode ter sido motivado por conflitos entre grupos criminosos. Em resposta, o policiamento foi intensificado e os ônibus circulam com escolta, seguindo rotas alternativas por questões de segurança.

Moradores relatam medo constante e incerteza diante da escalada da violência. Enquanto isso, as autoridades buscam estratégias para conter os ataques e devolver a sensação de segurança à população da capital cearense.