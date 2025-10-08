A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Vídeo mostra onça-pintada atacando sucuri no Pantanal; assista

Registro foi feito pelo guia de turismo Yco Campos durante passeio de barco.

Por Beatriz Silveira

08/10/2025 às 17:01 - Atualizado em 08/10/2025 às 18:05

Ver resumo

Notícias do Brasil –  Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma onça-pintada caçando uma sucuri no Pantanal. A cena foi registrada no domingo (5/10) pelo guia de turismo Yco Campos, durante um passeio de barco às margens do rio Piquiri, no Parque Estadual Encontro das Águas, entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço, no Pantanal mato-grossense.

PUBLICIDADE

O registro impressionou os turistas que acompanhavam o roteiro. Nas imagens, é possível ver o felino se aproximando lentamente da cobra antes de atacar com precisão, em um movimento que prendeu a atenção de quem estava no local. A filmagem destaca a aproximação cuidadosa da onça, seguida pelo momento do ataque, enquanto a embarcação permanecia nas margens do rio.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

PUBLICIDADE

Segundo o guia, a onça foi identificada como Abril, um animal conhecido na região. O vídeo foi captado durante a navegação no Piquiri, em área pertencente ao Parque Estadual Encontro das Águas, cenário do encontro entre o felino e a sucuri. Não havia informações adicionais sobre a duração do confronto, mas o material registrou claramente a aproximação e o momento do ataque.

A publicação ganhou repercussão pela força das imagens e pelo contexto do passeio, que ocorria às margens do rio no trecho entre Poconé e Barão de Melgaço. A identificação do animal como Abril reforçou que se trata de um exemplar da própria região, reconhecido por quem acompanha a fauna local em passeios guiados.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Famosos

Vini Jr. fala de fim de affair com Virginia: ‘Não correspondi e a decepcionei’

Jogador diz que refletiu sobre atitudes, pede desculpas públicas e defende “zerar tudo”.

há 22 minutos

Política

Três deputados do Amazonas votam para enterrar MP que arrecadaria R$ 17 bilhões com taxação de bancos e casas de apostas

Medida provisória que atingiria lucros de bancos e bets perdeu a validade após derrota do governo na Câmara.

há 43 minutos

Desaparecidos

Idoso some após sair de casa no bairro Nossa Senhora Aparecida em Manaus

Frank Aprígio foi visto pela última vez ao sair de casa, na zona sul.

há 47 minutos

Brasil

Câmara rejeita MP 1303 e frustra tentativa do governo de aumentar arrecadação com tributos sobre investimentos; texto caduca

Foram 251 votos favoráveis e 193 contrários ao pedido, apresentado pela oposição.

há 1 hora

Manaus

UEA abre Mestrado em Ciências Humanas com 23 vagas com inscrições até 3 de novembro

Processo terá quatro etapas e aulas previstas para março de 2026.

há 1 hora