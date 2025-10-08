Vídeo mostra onça-pintada caçando sucuri no Pantanal; assista

Notícias do Brasil – Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma onça-pintada caçando uma sucuri no Pantanal. A cena foi registrada no domingo (5/10) pelo guia de turismo Yco Campos, durante um passeio de barco às margens do rio Piquiri, no Parque Estadual Encontro das Águas, entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço, no Pantanal mato-grossense.

O registro impressionou os turistas que acompanhavam o roteiro. Nas imagens, é possível ver o felino se aproximando lentamente da cobra antes de atacar com precisão, em um movimento que prendeu a atenção de quem estava no local. A filmagem destaca a aproximação cuidadosa da onça, seguida pelo momento do ataque, enquanto a embarcação permanecia nas margens do rio.

Segundo o guia, a onça foi identificada como Abril, um animal conhecido na região. O vídeo foi captado durante a navegação no Piquiri, em área pertencente ao Parque Estadual Encontro das Águas, cenário do encontro entre o felino e a sucuri. Não havia informações adicionais sobre a duração do confronto, mas o material registrou claramente a aproximação e o momento do ataque.

A publicação ganhou repercussão pela força das imagens e pelo contexto do passeio, que ocorria às margens do rio no trecho entre Poconé e Barão de Melgaço. A identificação do animal como Abril reforçou que se trata de um exemplar da própria região, reconhecido por quem acompanha a fauna local em passeios guiados.