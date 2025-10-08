A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Vídeo mostra onça-pintada caçando sucuri no Pantanal; assista

Registro foi feito no domingo (5/10) por Yco Campos durante passeio de barco.

Por Beatriz Silveira

08/10/2025 às 17:01 - Atualizado em 08/10/2025 às 17:09

Ver resumo

Notícias do Brasil –  Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma onça-pintada caçando uma sucuri no Pantanal. A cena foi registrada no domingo (5/10) pelo guia de turismo Yco Campos, durante um passeio de barco às margens do rio Piquiri, no Parque Estadual Encontro das Águas, entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço, no Pantanal mato-grossense.

PUBLICIDADE

O registro impressionou os turistas que acompanhavam o roteiro. Nas imagens, é possível ver o felino se aproximando lentamente da cobra antes de atacar com precisão, em um movimento que prendeu a atenção de quem estava no local. A filmagem destaca a aproximação cuidadosa da onça, seguida pelo momento do ataque, enquanto a embarcação permanecia nas margens do rio.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

PUBLICIDADE

Segundo o guia, a onça foi identificada como Abril, um animal conhecido na região. O vídeo foi captado durante a navegação no Piquiri, em área pertencente ao Parque Estadual Encontro das Águas, cenário do encontro entre o felino e a sucuri. Não havia informações adicionais sobre a duração do confronto, mas o material registrou claramente a aproximação e o momento do ataque.

A publicação ganhou repercussão pela força das imagens e pelo contexto do passeio, que ocorria às margens do rio no trecho entre Poconé e Barão de Melgaço. A identificação do animal como Abril reforçou que se trata de um exemplar da própria região, reconhecido por quem acompanha a fauna local em passeios guiados.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

Homem de 42 anos é preso por abusar de sobrinhas em Santo Antônio do Içá

Crimes teriam ocorrido em junho de 2024 na Comunidade Vila Betânia.

há 27 minutos

Polícia

Vídeo mostra preso sendo humilhado e torturado por outros detentos em delegacia no Amazonas; assista

As imagens, que geraram forte repercussão.

há 47 minutos

Brasil

Mulher morre em desabamento de restaurante do chef Fogaça em São Paulo

Colapso ocorreu antes da abertura para o almoço.

há 54 minutos

Polícia

Homem é preso por abusar sexualmente de crianças após atraí-las por meio de jogo on-line no Amazonas

A mãe da criança informou que encontrou conversas no celular do filho, inicialmente pensando que se tratava de algum colega da escola.

há 1 hora

Amazonas

TCE-AM investiga prefeito de Autazes por possíveis irregularidades no quadro de servidores

De acordo com o documento, o MPC solicita que o Tribunal apure eventuais desequilíbrios ou contratações irregulares.

há 1 hora