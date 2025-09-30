Vídeo mostra PMs fardados dando volta com mulheres em viatura oficial; assista

Notícias do Brasil – Dois policiais militares de Santa Catarina foram afastados de suas funções após a circulação de vídeos que mostram os agentes usando uma viatura oficial de forma irregular, em companhia de duas mulheres, pelas ruas de Florianópolis. As imagens, publicadas nas redes sociais no domingo (28/9), rapidamente viralizaram e colocaram a corporação sob pressão.

Nas gravações, feitas por uma das jovens que estava dentro do veículo, os militares aparecem fardados e armados, dirigindo em alta velocidade e conversando de forma descontraída. Em um dos momentos mais criticados, uma das mulheres utiliza uma balaclava da própria corporação, enquanto ri ao lado dos agentes.

Outro trecho mostra os soldados realizando uma abordagem a um carro. Durante a cena, um deles tranquiliza as mulheres que acompanhavam a ação e afirma: “Aqui a gente domina”. Logo depois, questiona se elas já conheciam o Morro da Nova Descoberta. A resposta vem em tom de entusiasmo: “Bora, bora”.

A divulgação dos registros trouxe grande repercussão. Diante da pressão, o Comando-Geral da Polícia Militar anunciou o afastamento imediato dos dois soldados e a abertura de um inquérito interno. Segundo nota oficial, a Corregedoria irá investigar “todas as circunstâncias relacionadas às condutas registradas em vídeo”, garantindo que o caso será tratado com rigor.

Versão das mulheres

Após a repercussão, uma das jovens envolvidas decidiu se pronunciar. Em relatos publicados nas redes sociais, ela contou que tudo começou após deixar uma casa noturna no centro da capital catarinense. Segundo sua versão, ela e uma amiga teriam sido vítimas de uma tentativa de assalto.

A jovem explicou que sua amiga acionou um policial militar conhecido e, a partir daí, os agentes apareceram para oferecer ajuda. “Eles perguntaram em que direção a moto tinha ido, e a gente foi indicando. Mas não sabíamos exatamente para onde”, relatou. Ela ainda afirmou que os policiais não sabiam que estavam sendo filmados durante os trajetos e as conversas.

O caso segue sob investigação da Corregedoria da PM.