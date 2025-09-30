A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Vídeo mostra PMs fardados dando volta com mulheres em viatura oficial; assista

As imagens, publicadas nas redes sociais rapidamente viralizaram.

Por Natan AMPOST

30/09/2025 às 16:01 - Atualizado em 30/09/2025 às 16:07

Ver resumo

Notícias do Brasil – Dois policiais militares de Santa Catarina foram afastados de suas funções após a circulação de vídeos que mostram os agentes usando uma viatura oficial de forma irregular, em companhia de duas mulheres, pelas ruas de Florianópolis. As imagens, publicadas nas redes sociais no domingo (28/9), rapidamente viralizaram e colocaram a corporação sob pressão.

PUBLICIDADE

Nas gravações, feitas por uma das jovens que estava dentro do veículo, os militares aparecem fardados e armados, dirigindo em alta velocidade e conversando de forma descontraída. Em um dos momentos mais criticados, uma das mulheres utiliza uma balaclava da própria corporação, enquanto ri ao lado dos agentes.

Outro trecho mostra os soldados realizando uma abordagem a um carro. Durante a cena, um deles tranquiliza as mulheres que acompanhavam a ação e afirma: “Aqui a gente domina”. Logo depois, questiona se elas já conheciam o Morro da Nova Descoberta. A resposta vem em tom de entusiasmo: “Bora, bora”.

PUBLICIDADE

Leia também: Irmã de Sabino Castelo Branco publica foto ao lado do ex-deputado nas redes sociais: “Te amo, meu lindo”

A divulgação dos registros trouxe grande repercussão. Diante da pressão, o Comando-Geral da Polícia Militar anunciou o afastamento imediato dos dois soldados e a abertura de um inquérito interno. Segundo nota oficial, a Corregedoria irá investigar “todas as circunstâncias relacionadas às condutas registradas em vídeo”, garantindo que o caso será tratado com rigor.

Versão das mulheres

PUBLICIDADE

Após a repercussão, uma das jovens envolvidas decidiu se pronunciar. Em relatos publicados nas redes sociais, ela contou que tudo começou após deixar uma casa noturna no centro da capital catarinense. Segundo sua versão, ela e uma amiga teriam sido vítimas de uma tentativa de assalto.

A jovem explicou que sua amiga acionou um policial militar conhecido e, a partir daí, os agentes apareceram para oferecer ajuda. “Eles perguntaram em que direção a moto tinha ido, e a gente foi indicando. Mas não sabíamos exatamente para onde”, relatou. Ela ainda afirmou que os policiais não sabiam que estavam sendo filmados durante os trajetos e as conversas.

O caso segue sob investigação da Corregedoria da PM.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Wilson Lima assina ordem de serviço para recuperação viária em Boca do Acre

Obras em Boca do Acre serão executadas pela UGPE, vinculada à Sedurb, com prazo de 180 dias e investimento de R$ 15 milhões.

há 11 minutos

Política

Três vereadores de Tapauá têm mandatos cassados por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024

Vereadores foram declarados inelegíveis por 8 anos.

há 25 minutos

Polícia

Homem é preso durante ato sexual em estacionamento de supermercado em Manaus

Suspeito foi localizado durante o cumprimento de mandado de prisão por homicídio e conduzido ao 1º DIP.

há 42 minutos

Amazonas

Wilson Lima lança Refis 2025 e oferece até 95% de desconto para regularização de dívidas com o Estado

O Refis 2025, sancionado em 24 de setembro, permite pagamento à vista ou parcelado, com entrada mínima de 10% do valor.

há 1 hora

Manaus

Idosa é atropelada em faixa de pedestre na Ponta Negra, em Manaus

O acidente também deixou a condutora da moto ferida.

há 1 hora