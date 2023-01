Vídeo: Múcio fala em tomar ‘providências’ contra militares que participaram de atos em Brasília

Redação AM POST*

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro Filho, disse nesta sexta-feira, 20, que os comandantes das Forças Armadas concordaram em abrir processos para apurar e punir casos de militares que se insubordinaram, em manifestações nas redes sociais, ou que tiveram envolvimento nos atos de vandalismo dia 8 de janeiro, em Brasília.

“Os militares estão cientes e concordam que vamos tomar essas providências”, afirmou Múcio, ao sair de uma audiência no gabinete presidencial. “Evidentemente, no calor da emoção, a gente precisa ter cuidado, para que as acusações e as penas sejam justas. Tudo será providenciado em seu tempo.”

Nesta semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia afirmado que cobraria providências dos comandantes-gerais, a despeito da patente de quem estivesse sob averiguação. Petista convocou os chefes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica para uma reunião no Palácio do Planalto, que teve como objetivo mudar a agenda.

“Foi um encontro para virar a página”, afirmou o titular da Defesa.

Na prática, os comandos já começaram a punir militares da reserva. O Exército informou que abrirá um procedimento para apurar a conduta do coronel da reserva José Placídio, que trabalhou no Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Ele ofendia os comandantes e chamava Lula de “ladrão” nas redes sociais. Em uma publicação, escreveu: “Vem me prender”.