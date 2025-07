Vídeo: Mulher de 33 anos morre degolada por linha de cerol enquanto pilotava moto

Notícias do Brasil – Uma tragédia marcou o sábado (19) no município de Cruzeiro do Sul, no Acre. Jéssica Santos, de 33 anos, morreu após ter o pescoço atingido por uma linha de cerol enquanto pilotava uma motocicleta. O caso ocorreu na descida da ladeira da Escola Dom Henrique, em direção ao bairro Conquista.

De acordo com testemunhas, a mulher caiu logo após o impacto e sofreu um corte profundo no pescoço. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local, os socorristas apenas puderam constatar o óbito.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o desespero de populares que presenciaram o acidente. A cena comoveu moradores e acendeu o alerta sobre os perigos do uso de cerol — mistura cortante geralmente feita com cola e vidro moído — em linhas de pipa.

A Polícia Civil informou que vai instaurar inquérito para apurar o caso e tentar identificar o responsável pela linha que causou a morte de Jéssica. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

O uso de cerol é proibido por lei em diversos estados do país, mas continua sendo prática comum, principalmente em épocas de férias escolares.

