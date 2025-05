Vídeo: Padrasto encontra corpo da enteada morta a tiros dentro de casa e se desespera

Notícias do Brasil – Uma tragédia abalou a cidade de Jaguaruna, no Litoral Sul de Santa Catarina, na noite do último dia 25 de abril. Arylaine Ucosky Patrício, de 21 anos, foi assassinada a tiros dentro da própria casa pelo ex-namorado, que tirou a própria vida em seguida.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem invadiu a residência onde Arylaine morava com a irmã, portando uma arma de fogo. Ele teria ameaçado a cunhada, obrigando-a a chamar Arylaine por mensagem. Assustada, a irmã da vítima conseguiu sair da casa e correu até a residência da mãe, que fica no mesmo bairro, para pedir ajuda.

Minutos depois, o padrasto de Arylaine encontrou o corpo da jovem no quarto, com um ferimento de bala na cabeça. O ex-namorado também foi encontrado ferido, com dois tiros — um no peito e outro no rosto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Civil trata o caso como feminicídio, crime caracterizado pelo assassinato de mulheres em razão de gênero, geralmente por parceiros ou ex-parceiros. A principal linha de investigação é que o homem tenha cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento.

Arylaine era mãe de um bebê de apenas dois anos, que agora ficará sob os cuidados da família materna. A tragédia deixou amigos, familiares e moradores da região consternados.