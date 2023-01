Vídeo: Prefeito de BH diz que tinham pessoas contratadas para ficarem de plantão em acampamento de bolsonaristas

Redação AM POST*

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), considerou bem-sucedida a ação da Guarda Municipal para desmontar o acampamento de bolsonaristas, posicionado desde 30 de outubro na porta do Comando da 4ª Região, na avenida Raja Gabaglia, na capital mineira. Noman disse que tinham pessoas contratadas para ficarem de plantão no local.

De acordo com o prefeito, foram identificadas no grupo de manifestantes pessoas armadas e manifestantes “profissionais”, que são remunerados para ficar no local. “De madrugada, há uma troca de guarda, e vimos que não são patriotas, são pessoas contratadas para ficar de plantão”, afirmou Noman.

Segundo a Prefeitura, a inteligência da Guarda Municipal apurou que: empresários visitavam o acampamento todas as tardes; entregavam lanches e R$ 50 para que as pessoas permanecessem na manifestação; à noite, uma pessoa armada fazia uma ronda pelo local; havia “um nível de organização” para os manifestantes não se identificarem com nomes reais; eles tinham técnicas de autodefesa para eventuais abordagens policias, o que foi demonstrado na abordagem de ontem.

Sobre o acampamento golpista na Raja Gabaglia em BH A desmontagem das barracas foi realizada pela guarda civil municipal que detectou gente armada e financiadores ocultos. Quem são? As polícias estaduais (Civil e PM), sob comando do Zema, não vão fazer nada? pic.twitter.com/jwYdju1ESL — Marcelo Costaᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@marcelocostabh) January 7, 2023

Cenas de agora: bolsonaristas tentam bloquear caminhões que estão indo desmontar o acampamento golpista em frente ao QG do Exercito em BH. Detalhe: uma mulher chuta um guarda e ele não faz nada. Imagine se fosse professor ou estudante.pic.twitter.com/aLGlM1IKEV — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) January 6, 2023

Militar do Exército age em defesa dos golpistas em BH após retirada dos terroristas pela Guarda Municipal. O ministro da Defesa, José Múcio, vai tomar alguma atitude? E aí @STF @DefesaGovBr @LulaOficial? A baderna continua na porta de quartéis com aval do Comando do Exército. pic.twitter.com/qzVWImkCGO — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) January 6, 2023

Patriotas expulsos de acampamento golpista em BH prometem ir à justiça. Deixe sua risada. pic.twitter.com/OAn7TFM05h — Pensando Alto (@pensandoaltorc) January 6, 2023

Thread com todos videos dos Bolsonaristas chorando no desmonte do acampamento em BH ⬇️pic.twitter.com/486nPjjv7X — nei – ENDLESS SUMMER VACATION (@neileitte) January 6, 2023