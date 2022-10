Vídeo: Prefeito desmente Lula ao mostrar que refinaria de petróleo não está funcionando no Maranhão

Redação AM POST*

O prefeito do município de Rosário (MA), José Nilton Pinheiro Calvet Filho, usou as redes sociais para desmentir a afirmação feita pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o debate, no último domingo (16), de que uma refinaria de petróleo estaria funcionando no Maranhão.

“Gente, estou aqui em Bacabeira [MA], município vizinho da minha cidade, Rosário, só para mostrar para vocês: ontem o ‘descondenado’ Luiz Inácio Lula da Silva, no debate, disse que está funcionando aqui a refinaria Premium. Vim aqui mostrar in loco para vocês que é mais uma mentira. Aqui, as esperanças de muitas pessoas foram embora, empresários faliram. Não está funcionando nada. Ele é um mentiroso”, disse o prefeito.

O anúncio da construção da refinaria Premium I, em Bacabeira, foi feito em 2005. A cidade fica a 50 quilômetros de São Luís. A refinaria iria processar diesel para exportação. Durante as obras de terraplenagem da refinaria, que terminaram em 2013, havia cerca de 4 mil trabalhadores na cidade. No entanto, a parceria da petroleira chinesa Sinopec com a Petrobras para construir a refinaria não deslanchou.

Os chineses deixaram claro que não confiavam na paridade de preços no Brasil (equilíbrio entre os preços internos dos combustíveis e do petróleo no mercado internacional) e exigiram uma rentabilidade mínima de 12% ao ano — enquanto a Petrobras trabalhava com um índice de 8,7%.

A exigência dos chineses foi relatada pela então presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, em reunião do conselho de administração da estatal em 2015.

