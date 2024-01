Vídeo: técnico de ar-condicionado morre após explosão durante manutenção no trabalho

Uma tragédia abalou a região de Tabuleiro do Martins, em Maceió, Alagoas, nesta segunda-feira (29), quando um homem identificado como Gyula Morais Csheses, 39 anos, do ramo técnico de ar-condicionado perdeu a vida em um acidente de trabalho. O incidente ocorreu enquanto o profissional realizava a manutenção de um aparelho modelo split, junto com um parceiro, resultando na explosão do equipamento e no arremesso violento do homem.

Segundo relatos, o impacto da explosão projetou a vítima a uma distância considerável, resultando em ferimentos graves, inclusive com abertura na cabeça, causando hemorragia que se espalhou pelo local. Um vídeo registrado mostra o momento agonizante do homem após o acidente.

O trabalhador foi prontamente encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas infelizmente, não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer na manhã de terça-feira, 30. A filha mais velha da vítima confirmou o trágico desfecho. O homem, além de técnico de ar-condicionado, era proprietário de uma empresa no ramo de refrigeração, com 15 anos de experiência no setor.

Técnico de ar-condicionado m0rre após explosão durante manutenção em Maceió, Alagoas pic.twitter.com/viBtnzhi8i — AM POST (@portalampost) January 31, 2024

Natural da região de Pindorama, em Coruripe, o trabalhador deixou um legado familiar, sendo pai de seis filhos com idades entre 3 e 13 anos. As circunstâncias que levaram à explosão ainda estão sendo minuciosamente investigadas pelas autoridades competentes.

Redação AM POST