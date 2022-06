Vídeo: Técnico expõe bilhete de pastor infiel que levou celular em assistência para esconder traição: “Em nome do Pai, me ajuda”

Redação AM POST

O técnico em informática Zalmir Ferreira compartilhou um pedido inusitado que recebeu de um pastor que levou o celular para conserto em uma loja de assistência técnica em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os vídeos viralizaram e soma quase 7 milhões de visualizações no TikTok.

Tudo começou quando o homem contou na plataforma que atendeu um casal que procurou o conserto do celular após o aparelho cair em um vaso sanitário. Até aí tudo bem. Quando o técnico abriu o celular se deparou com um bilhete e R$ 150 em espécie.

“Amigo, por favor, fala que este aparelho não tem mais jeito. Se minha esposa ver o que tem nele, eu perco a casa, o carro, a conta bancária, a amante, a dignidade e as ovelhas da Igreja. Em nome do Pai, me ajuda. Está aí um agrado para você”, dizia o recado.

O técnico publicou a história que viralizou e já teve mais de 6 milhões de visualizações. AO Uol, o homem contou que passou por momentos tensos até a entrega do aparelho ao casal.

Zalmir Ferreira relatou ainda que recebeu a visita da mulher e do homem separadamente, além de ligações. A mulher disse que precisa do celular porque precisava de uns dados que estavam nele.

Já durante as visitas do homem, ele apareceu alterado, e chegou a ameaçar a chamar a polícia. A entrega do aparelho não podia ser feita ao marido já que o nome no conserto estava o da esposa.

Na segunda vez, Zalmir disse que o homem pediu desculpas pelo ocorrido anterior. Antes disso, a mulher também havia oferecido R$ 400 ao técnico para que ele desbloqueasse o celular informando que não lembrava a senha, o que não foi feito.

Por fim, o técnico contou a reportagem que ao entregar o celular para os clientes, na última sexta, o casal parecia ter se acertado. “Ela pagou e eles foram embora numa boa”.