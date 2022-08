Vídeo: “Você está me estimulando a ser ditador”, diz Bolsonaro para Bonner em pergunta sobre o Centrão

Redação AM POST*

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou nesta segunda-feira (22/8) da primeira rodada de entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos ao Planalto que disputam a eleição em outubro. Durante a atração, o candidato à reeleição deu “uma invertida” no apresentador William Bonner ao ser questionado sobre sua relação com os partidos no Congresso.

Continua depois da Publicidade

O assunto entrou em pauta quando Bonner lembrou que, nas eleições de 2018, Bolsonaro havia dito que não se aliaria com partidos do bloco chamado de Centrão.

O presidente, no entanto, lembrou que apenas ditadores governam sem apoio do Legislativo.

“Você está me estimulando a ser ditador. Se eu deixar o Centrão de lado, não vou governo com o Parlamento. São 513 deputados. E 300 são de partidos de Centro”, apontou.

Continua depois da Publicidade

Em seguida, Bonner o retrucou e retomou o assunto. “O senhor disse que eu fiz fake news, mas o senhor xingou o ministro do Supremo de canalha”, disse o apresentador. “Quem vem sendo perseguido o tempo todo por um ministro do Supremo sou eu, em um inquérito totalmente ilegal. Hoje em dia, pelo que tudo indica está pacificado, espero que seja uma página virada”, rebateu Bolsonaro, que retomou o assunto das urnas em seguida.