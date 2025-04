Vítima de acidente rouba carro de socorrista após recobrar a consciência em rodovia

Notícias do Brasil – Um caso inusitado e criminoso chamou atenção nesta semana: um homem que havia acabado de sofrer um acidente e estava desacordado roubou o carro de uma pessoa que parou para prestar socorro. O caso foi registrado como furto e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, o episódio aconteceu em uma rodovia, quando um motorista que passava pelo local viu um carro capotado e decidiu parar para ajudar. No interior do veículo acidentado estavam três pessoas — duas passageiras e o condutor, que estava inconsciente naquele momento.

Durante o atendimento, o condutor acidentado recobrou a consciência, aparentemente desorientado, e tentou entrar em veículos de terceiros que haviam parado na via. Após ser impedido de acessar um deles, ele conseguiu entrar no carro do homem que o socorria e fugiu do local com o veículo.

As passageiras informaram à polícia que conheciam o motorista há poucos dias e não tinham mais informações sobre sua identidade. O carro furtado foi localizado posteriormente e apreendido, mas o autor do crime segue foragido.

A Polícia Civil continua as investigações para identificar e capturar o suspeito. O caso chamou a atenção pela reviravolta inusitada e pelo prejuízo causado a quem tentou ajudar.