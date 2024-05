Voluntário dos bombeiros acha Bíblia e vê mensagem de Deus em meio à tragédia no RS

Durante uma missão de resgate após as intensas chuvas que assolam o Rio Grande do Sul, um voluntário do Corpo de Bombeiros fez uma descoberta notável entre os destroços: uma Bíblia aberta, que segundo ele, estava em uma página que dizia: “Deus educa através do sofrimento”, do livro de Jó, capítulo 32.

A descoberta ocorreu em meio a uma tragédia que devastou a região, deixando muitos desabrigados e danificando várias propriedades. O voluntário se deparou com a Bíblia enquanto trabalhava incansavelmente para ajudar aqueles afetados pela calamidade. A bíblia foi encontrada na cidade de Três Coroas.

Esta descoberta intrigante gerou diversas reações entre os internautas:

Um comentou: “É como se Deus estivesse enviando uma mensagem para todos nós, mas será que estamos ouvindo?”

Outro refletiu: “Quando enfrentamos momentos difíceis como esse, pode parecer que estamos sozinhos, mas é nessas horas que Deus nos carrega e nos ensina valiosas lições. O sofrimento pode nos aproximar Dele, se O buscarmos com sinceridade.”

Por outro lado, houve quem criticasse: “Aproveitar uma tragédia para promover crenças religiosas é completamente inadequado. Isso é explorar uma situação dolorosa de forma inaceitável.”

E uma observação intrigante foi feita por outro usuário: “A Bíblia estava lá, praticamente intocada pelo dilúvio, como se estivesse protegida de alguma forma. É algo para se pensar.”