Brasil

Votação da anistia enfrenta risco de adiamento na Câmara

Impasses políticos e negociações sobre outros projetos podem postergar decisão sobre proposta que trata de redução de penas.

Por Fernanda Pereira

23/09/2025 às 09:43

Foto: Câmara dos Deputados

Notícias do Brasil – O projeto de lei que trata da anistia, incluindo possíveis reduções de penas para envolvidos em atos de 8 de janeiro de 2023, corre o risco de ter sua votação adiada na Câmara dos Deputados. O relator da proposta, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), apontou que impasses entre as bancadas e pressões da base governista estão entre os fatores que podem protelar a apreciação da pauta.

A urgência do projeto de recomposição da Lei de Licenciamento Ambiental também se tornou elemento de negociação. A votação desta proposta é considerada prioridade pelo governo, e sua tramitação pode bloquear a pauta da Câmara caso não seja concluída dentro do prazo previsto.

Enquanto o Partido Liberal pressiona por uma anistia ampla para todos os envolvidos, Paulinho da Força descartou a concessão de perdão irrestrito, afirmando que não é possível beneficiar individualmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

A discussão, segundo o relator, deve se concentrar em uma possível redução de penas, ainda sem texto definido.

Uma reunião está marcada para que líderes partidários e o relator discutam ajustes na proposta, mas a definição sobre a votação pode depender do andamento das negociações sobre outros projetos prioritários.

Leia mais: Eduardo Bolsonaro reage após sanção à esposa de Moraes e pede “anistia dos fatos”

