Whatsapp lança recurso que permite editar mensagens enviadas

Nesta segunda-feira, 22, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou que o WhatsApp possui um novo recurso onde é permitido que mensagens enviadas sejam editadas pelos usuários.

De acordo com Zuckerberg, as mensagens podem ser editadas até 15 minutos após serem enviadas e a edição de mensagens para todos os usuários começou a ser lançada globalmente.

“Estará disponível para todos nas próximas semanas”, disse ele em publicação no Facebook. Para editar o texto, basta manter pressionada a mensagem enviada e escolher “Editar” no menu.

“As mensagens editadas serão exibidas com a palavra “editada” ao lado para que o destinatário saiba da alteração sem que o histórico de edição seja mostrado. Assim como com todas as mensagens pessoais, arquivos de mídia e chamadas, as suas mensagens e as edições que você faz são protegidas com a criptografia de ponta a ponta.”, diz o blog do Whatsapp.

