Whindersson Nunes e Nikolas Ferreiras travam embate nas redes após comentário sobre a morte de Charlie Kirk nos EUA; confira

Notícias do Brasil – O humorista Whindersson Nunes e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), trocaram farpas nas redes sociais após comentário sobre o assassinato do influenciador Charlie Kirk, apoiador do presidente dos EUA Donald Trump, que foi baleado no pescoço enquanto participava de um evento ao ar livre na Universidade Utah Valley, na última quarta-feira (10/9).

A polêmica começou após Nikolas Ferreira publicar no X (antigo Twitter) a mensagem: “Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo”. A fala, em tom de provocação, foi recebida com críticas de diversos internautas. Entre eles, Whindersson Nunes, que rebateu o posicionamento do parlamentar: “Um cara tomou um tiro no pescoço devido à polarização, olha o que o cristão diz”, escreveu o humorista.

A resposta deu início a uma troca de farpas públicas. “Ele tá mais chocado com um tweet irônico do que com o atentado. E ainda cita cristianismo. Vai ser canalha assim lá longe”, disparou o deputado mineiro.

Whindersson, por sua vez, manteve a réplica em tom crítico, citando a essência da fé cristã. “É que o cristianismo meio que vem da história de um cara que foi CRUCIFICADO INJUSTAMENTE. Por que eu chamaria pessoas para o meu lado da história, guerrear contra o outro lado, se não foi isso que o homem que morreu pregou? É contraproducente, Nikolas. O que é cristianismo pra você?”, questionou o humorista.

O embate repercutiu fortemente nas redes sociais, dividindo opiniões. Enquanto apoiadores de Nikolas defenderam sua fala como ironia política, admiradores de Whindersson reforçaram o discurso do humorista sobre a incompatibilidade entre a mensagem de Jesus Cristo e a retórica de confronto.