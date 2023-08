Xuxa dá carona em sua nave para Zé Gotinha em nova campanha de vacinação

O governo federal lança nesta quinta-feira, 17, nova campanha publicitária para incentivar a vacinação no País. No vídeo, que será exibido na TV aberta em rede nacional, a apresentadora Xuxa dá carona para Zé Gotinha em sua nave para mobilizar os brasileiros a irem aos postos de saúde tomar vacina

Mascote da imunização no País, Zé Gotinha toca a campainha da casa de Xuxa para pedir ajuda para convocar crianças e adolescentes. “Algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes”, diz Zé Gotinha, que é respondido por Xuxa: “Por isso a participação dos pais ou responsáveis é muito importante”, explica ela.

A campanha tem como objetivo retomar o crescimento dos índices de vacinação no País, que têm registrado baixas nos últimos anos Na semana passada, o Ministério da Saúde iniciou ações de multivacinação pelo País, começando pelo Pará. De acordo com a pasta, até o fim do ano, todos os Estados receberão eventos dedicados ao tema. Entre as medidas está a realização do “Dia D de imunização”.

As propagandas do Ministério da Saúde sobre o tema também serão veiculadas com estratégias específicas para cada região do País. Nas peças regionais, os conteúdos abordam aspectos da realidade local. O Pará foi o primeiro Estado a veicular as propagandas, a partir do último dia 10.

Além das peças publicitárias, a pasta tem feito planejamentos focados em aspectos regionais. Assim, a estratégia para subir a vacinação em cada Estado será desenhada de maneira diferenciada com cada unidade da federação. Até o momento, Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Roraima e Maranhão já receberam o treinamento. As próximas etapas ocorrerão no Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal a partir do dia 23.

Uma das maiores preocupações do Ministério da Saúde é a baixa cobertura vacinal contra poliomielite. No ano passado, a cobertura contra a doença foi de 77,19%, bem abaixo da meta de 95%.

“O nosso país era o mais respeitado do mundo quando se falava em vacinação, mas com a queda das coberturas vacinais nos últimos anos, nós temos, infelizmente, o risco de reintrodução de doenças que estavam eliminadas no Brasil. Por isso, precisamos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes”, afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em nota divulgada pela pasta.

https://www.youtube.com/watch?v=h4F_pKN7nZQ&t=20s

Estadão Conteúdo