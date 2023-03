Youtuber PC Siqueira tenta tirar própria vida: Não vou espetacularizar o ocorrido

PC Siqueira foi resgatado por bombeiros, na noite de quarta-feira (8/3), após tentar tirar a própria vida. O youtuber foi encontrado desacordado e amparado pelos oficiais. Entretanto, o influencer contou, nos Stories, que já está bem, seguro e agradeceu às mensagens de carinho que recebeu de seus fãs.

Tudo começou quando o youtuber abriu uma live no Instagram e afirmou que a sua namorada, Maria Watanabe, estava o ameaçando. “Ela destruiu meus documentos, picotou tudo. Você quer que eu conto mais? Você vai ameaçar minha vida de novo? Falou que sou esquizofrênico, que as pessoas que me ameaçam não existem… Vou falar tudo”, indagou PC.

Já nesta quinta (9/3), o youtuber voltou às redes para falar sobre o ocorrido. “Queridos amigos e inimigos: ontem tive um episódio de mania que saiu do controle, me expus e expus erroneamente minha parceira, e foi seguido de uma nova tentativa de suicídio. Fui resgatado pelo corpo de bombeiros e agradeço de coração a gentileza especial do sargento que me acompanhou. Estou bem e seguro. Maria também está bem e segura”, explicou.

Fonte: UOL